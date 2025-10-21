असरानी की कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग; पिता बेचते थे साड़ियां और बेटा बन गया बॉलीवुड का स्टार

असरानी का एक किस्सा आज भी बड़े चाव से सुनाया जाता है। कहानी है उन दिनों की, जब असरानी अपने एक दोस्त के साथ एमआई रोड पर साइकिल की सवारी कर रहे थे। असरानी साइकिल के डंडे पर आगे बैठकर, हैंडल के ऊपर से एक पैर लटकाए, पूरे मिजाज में बातें करते जा रहे थे। तभी रास्ते में पहुंचे सरकारी मोटर गैराज के पास, जहां आज गणपति प्लाजा है। असरानी ने अचानक इशारा करके दोस्त से कहा, “रोक साइकिल!” साइकिल रुकी, और असरानी सीधे सामने लगी फिल्म ‘मेहरबान’ की होर्डिंग के पास चले गए। पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराए और बोले- “देख रहे हो इसे? एक दिन यहां मेरी भी फिल्म का पोस्टर लगेगा।” दोस्त ने भी हंसकर कहा, “हां भाई, जरूर लगेगा” और किस्मत भी देखिए- कुछ ही महीनों बाद, उसी जगह, उसी दीवार पर फिल्म ‘हरे कांच की चूड़ियां’ का पोस्टर लगा। उस पोस्टर में विश्वजीत, नैना साहू, हेलन और राजेंद्र नाथ जैसे सितारों के साथ, एक कोने में असरानी का चेहरा भी चमक रहा था। वो पल सिर्फ असरानी का नहीं था। वो हर सपने देखने वाले कलाकार की जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि सपने अगर सच्चे हों, तो दीवारें भी उन्हें सलाम करती हैं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।