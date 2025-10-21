असरानी के निधन से अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘कुछ दिन पहले ही तो उनको…’

Akshay Kumar Post on Asrani's Death: अभिनेता पंकज धीर और अभिनेत्री मधुमंती के अब हिंन्दी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया है। इस बार की दिवाली बॉलीवुड के लिए दुखद खबर लेकर आई है। दिवाली के दिन ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'अंग्रेजों के ज़माने के जेलर' उर्फ असरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं उनके चाहने भी सदमें में हैं। फिल्म स्टार्स भी इस खबर से दुखी हैं और सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, अक्षय कुमार भी इस खबर को सुनकर बेहद दुखी हैं और उन्होंने एक्टर-कॉमेडियन के लिए के इमोशनल पोस्ट भी किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि असरानी जी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। दिग्गज एक्टर के निधन के बाद अक्षय ने उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को लेकर पोस्ट शेयर किया है।