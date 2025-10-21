Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

असरानी के निधन से अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘कुछ दिन पहले ही तो उनको…’

Akshay Kumar Post on Asrani's Death: अभिनेता पंकज धीर और अभिनेत्री मधुमंती के बाद अब दिवाली के दिन ही बॉलीवुड के एक और दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन असरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने उनको याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक्टर इस दुनिया से जा चुके हैं।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 21, 2025

Akshay Kumar Post on Asrani's Death

असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार ने किया इमोशनल पोस्ट। (फोटो सोर्स: X)

Akshay Kumar Post on Asrani's Death: अभिनेता पंकज धीर और अभिनेत्री मधुमंती के अब हिंन्दी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया है। इस बार की दिवाली बॉलीवुड के लिए दुखद खबर लेकर आई है। दिवाली के दिन ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'अंग्रेजों के ज़माने के जेलर' उर्फ असरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं उनके चाहने भी सदमें में हैं। फिल्म स्टार्स भी इस खबर से दुखी हैं और सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, अक्षय कुमार भी इस खबर को सुनकर बेहद दुखी हैं और उन्होंने एक्टर-कॉमेडियन के लिए के इमोशनल पोस्ट भी किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि असरानी जी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। दिग्गज एक्टर के निधन के बाद अक्षय ने उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को लेकर पोस्ट शेयर किया है।

'हैवान' के सेट पर एक हफ्ते पहले ही गले मिले थे अक्षय और असरानी

अक्षय कुमार और असरानी के बीच काफी अच्छा और गहरा बॉन्ड था। दोनों ने एक साथ 'हेरा फेरी', 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम', भूल-भुलैया, खट्टा-मीठा, जैसी कई फिल्मों में काम किया था। इतना ही नहीं अक्षय और असरानी आने वाले साम्य में 'भूत बंगला' और 'हैवान' में फिल्मों में साथ नजर आने वाले थे। अक्षय कुमार ने असरानी को याद करते हुए अपनी उपकमिंग फिल्म 'हैवान' के सेट पर असरानी जी के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में पोस्ट किया है।

अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में (Akashay Kumar Post on Asrani)

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के अपने अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो और असरानी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'असरानी जी के निधन से निःशब्द हूं। एक हफ्ते पहले ही 'हैवान' की शूटिंग के दौरान हमने एक-दूसरे को कसकर गले लगाया था। वो बहुत प्यारे इंसान थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। मेरी सभी चर्चित फिल्मों 'हेरा फेरी' से लेकर 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम' और अब 'भूत बंगला' और 'हैवान' तक… मैंने उनके साथ बहुत काम किया और काफी कुछ सीखा। हमारी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे असरानी सर। हमें हंसने के लाखों कारण देने के लिए। ओम शांति।'

अक्षय कुमार के अलावा अभिनय जगत की कई हस्तियां असरानी जी को भाव-भीनी श्रद्धांजलि दे रहीं हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने शेयर की दिवंगत असरानी के साथ हुई आखिरी बातचीत, शेयर किया भावुक वीडियो

एक्टर अनुपम खेर ने भी दिवंगत कॉमेडियन-डायरेक्टर असरानी के निधन पर अपना दुःख व्यक्त करते हुए X अकॉउंट पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है जो लगभग 3 मिनट का है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'प्रिय असरानी जी! अपने व्यक्तित्व से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए धन्यवाद! पर्दे पर और पर्दे के पीछे! हम आपको याद करेंगे! लेकिन सिनेमा और लोगों को हंसाने की आपकी कला और हुनर आपको हमेश जीवित रखेगी! ओम शांति!' इसके साथ ही उन्होंने वीडियो में उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही उनकी असरानी से बातचीत हुई थी। अनुपम खेर ने कहा कि असरानी साहब ने उनके एक्टिंग स्कूल में एक मास्टरक्लास आयोजित करने की इच्‍छा बताई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असरानी के निधन से बेहद दुखी हैं

पीएम मोदी ने आज सुबह यानी मंगलवार को X (पहले ट्विटर) अकॉउंट पर लिखा, 'श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और वास्तव में बहुमुखी कलाकार, उन्होंने पीढ़ियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्होंने अपने कभी न भूल पाने वाली परफॉर्मेंसेज के जरिए अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी और हंसी बिखेरी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा संजोया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।'

