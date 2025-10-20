दिवाली पर बॉलीवुड में छाया मातम, मशहूर एक्टर असरानी का निधन, मौत से कुछ घंटे पहले किया था ये पोस्ट

मशहूर कॉमिक एक्टर असरानी का निधन
Veteran Actor Asrani Passes Away: मशहूर कॉमिक एक्टर और बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोवर्धन असरानी, जिन्हें उनके स्टेज नाम असरानी से जाना जाता है, का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट फाइल करते समय उनकी मौत का कारण पता नहीं चला था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को सांताक्रूज श्मशान घाट पर किया गया।
अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट किया था।
वह भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार कॉमिक एक्टर्स में से एक थे। पांच दशकों से ज़्यादा के करियर में, उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से ट्रेनिंग ली, जहाँ उन्होंने 1960 के दशक के बीच में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपनी कला को निखारा।
हालांकि उन्होंने सीरियस और सपोर्टिंग रोल्स से शुरुआत की, लेकिन कॉमेडी के लिए असरानी का असली टैलेंट जल्द ही सामने आ गया। 1970 और 1980 के दशक में वे हिंदी सिनेमा के खास स्टार बन गए, अक्सर प्यारे बेवकूफ, परेशान क्लर्क या मजाकिया साइडकिक का रोल करते थे। उनकी शानदार टाइमिंग और एक्सप्रेसिव चेहरे ने उन्हें डायरेक्टर का पसंदीदा बना दिया।
'शोले', 'चुपके चुपके' और कई दूसरी क्लासिक फिल्मों में उनके रोल ने उन्हें एक्टिंग की फील्ड में एक जाना-माना नाम बना दिया।
उनकी सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्म 'शोले' में थी, जिसमें उन्होंने हिटलर की पैरोडी करते हुए एक अनाड़ी जेलर का रोल किया था, यह रोल इंडियन पॉप-कल्चर का एक अमर हिस्सा बन गया।
असरानी ने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों सहित कई जॉनर और भाषाओं में काम करके अपनी वर्सेटाइल स्किल भी साबित की, और कुछ हिंदी और गुजराती फिल्मों के साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने महमूद, राजेश खन्ना और बाद में गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ यादगार कॉमिक पार्टनरशिप की, जिससे बॉलीवुड में कॉमेडी की कई पीढ़ियां जुड़ीं। ह्यूमर के अलावा, असरानी ने कभी-कभी आज की ताज़ा खबर और चला मुरारी हीरो बनने जैसी फ़िल्मों में अपनी ड्रामाई रेंज दिखाई, जहाँ उन्होंने डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली। इंडियन सिनेमा में उनका योगदान सिर्फ हँसी में ही नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में भी है — यह एक सच्चे एंटरटेनर की पहचान है जो समय के साथ बदला, फिर भी चार्म और सिम्प्लिसिटी में अपनी जगह बनाए रखा। एक्टर के निधन के बारे में और जानकारी का इंतजार है।
