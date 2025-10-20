दिवाली पर बॉलीवुड में छाया मातम, मशहूर एक्टर असरानी का निधन, मौत से कुछ घंटे पहले किया था ये पोस्ट

असरानी ने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों सहित कई जॉनर और भाषाओं में काम करके अपनी वर्सेटाइल स्किल भी साबित की, और कुछ हिंदी और गुजराती फिल्मों के साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने महमूद, राजेश खन्ना और बाद में गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ यादगार कॉमिक पार्टनरशिप की, जिससे बॉलीवुड में कॉमेडी की कई पीढ़ियां जुड़ीं। ह्यूमर के अलावा, असरानी ने कभी-कभी आज की ताज़ा खबर और चला मुरारी हीरो बनने जैसी फ़िल्मों में अपनी ड्रामाई रेंज दिखाई, जहाँ उन्होंने डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली। इंडियन सिनेमा में उनका योगदान सिर्फ हँसी में ही नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में भी है — यह एक सच्चे एंटरटेनर की पहचान है जो समय के साथ बदला, फिर भी चार्म और सिम्प्लिसिटी में अपनी जगह बनाए रखा। एक्टर के निधन के बारे में और जानकारी का इंतजार है।