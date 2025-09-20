Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Akshay Kumar Education : हिट फिल्मों के खिलाड़ी अक्षय कुमार 7वीं में हुए थे फेल, देखिए इनकी एजुकेशनल डिटेल्स

Akshay Kumar School Life: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार अक्सर शो या किसी इवेंट में अपने बचपन के किस्से साझा करते रहते हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो बताते हैं कि वो स्कूल में फेल हो गए थे। एक शो में अक्षय कुमार ने भी इस बात का खुलासा किया।

मुंबई

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

अक्षय कुमार एजुकेशनल डिटेल्स। (Image Source: Instagram)

Akshay Kumar Educational Qualification: अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज हो चुकी है। अक्षय कुमार की कई फिल्में बॉक्स आफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी हैं। ये पिल्म कितनी कमाई करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन, हाल ही में अक्षय कुमार आपकी अदालत शो में आए थे। जहां उन्होंने अपने बचपन के बारे में कई बातें साझा कीं। आइए जानते हैं वो क्या हैं।

अक्षय कुमार ने सुनाए बचपन के किस्से (Akshay Kumar Childhood Stories)

सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षय अपने बचपन के किस्से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय ने बताया कि वो 7वीं क्लास में फेल हो गए थे। ये बा सुनकर वहां मौजूद ऑडियन्स हंसने लगे।

कितने पढ़े-लिखे हैं अक्षय कुमार (Akshay Kumar Education)

अक्षय कुमार ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने गुरुनानक खालसा कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया। अक्षय कुमार ने कॉलेज के दौरान कई पार्ट टाइम जॉब भी किए, जिसमें उन्होंने होटल इंडस्ट्री में एक शेफ की तरह काम किया।

अक्षय से पूछा गया ये सवाल (Akshay Was Asked This Question)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना से डरते हैं? इसपर अक्षय ने कहा, मैं अगर वो कोशिश करूंगा तो वो मेरी जिंदगी निकाल देगी। अक्षय ने कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए बताया कि उन्होंने बचपन ही ठान लिया था कि वो एक्टर ही बनेंगे। उन्होंने शो में बताया कि एक बार पिता ने मेरे से पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मैंने सीधे तौर पर उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं।

शिक्षा

20 Sept 2025 05:49 pm

