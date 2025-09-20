Akshay Kumar Education : हिट फिल्मों के खिलाड़ी अक्षय कुमार 7वीं में हुए थे फेल, देखिए इनकी एजुकेशनल डिटेल्स

सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना से डरते हैं? इसपर अक्षय ने कहा, मैं अगर वो कोशिश करूंगा तो वो मेरी जिंदगी निकाल देगी। अक्षय ने कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए बताया कि उन्होंने बचपन ही ठान लिया था कि वो एक्टर ही बनेंगे। उन्होंने शो में बताया कि एक बार पिता ने मेरे से पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मैंने सीधे तौर पर उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं।