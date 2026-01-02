2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE ने प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, सख्ती से पालन के आदेश, सभी जान लें जरुरी अपडेट

CBSE: बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में दिए जाने वाले अंक छात्रों के वास्तविक मेरिट को दर्शाने चाहिए। छात्रों के नंबर में अनावश्यक बढ़ोतरी या किसी तरह की हेराफेरी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 02, 2026

CBSE

CBSE

Central Board of Secondary Education ने कक्षा 10 और 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) और प्रोजेक्ट मूल्यांकन को लेकर स्कूलों को एक बार फिर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कहा है कि सभी स्कूलों को पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह और सख्ती से पालन करना होगा। CBSE ने दोहराया कि प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। इनका आयोजन तय सिलेबस, निर्धारित मार्किंग स्कीम और बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाना चाहिए। नियमों से किसी भी तरह की चूक या मनमानी पर CBSE कड़ा एक्शन ले सकती है।

CBSE: नंबर में अनावश्यक बढ़ोतरी नियम के विरुद्ध


बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में दिए जाने वाले अंक छात्रों के वास्तविक मेरिट को दर्शाने चाहिए। छात्रों के नंबर में अनावश्यक बढ़ोतरी या किसी तरह की हेराफेरी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। CBSE ने स्कूल की जिम्मेदारी पर भी जोर देते हुए कहा कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी स्कूल हेड्स को स्वयं करनी होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा लेने वाले शिक्षक और परीक्षक मूल्यांकन मानकों से भली-भांति परिचित हों। बोर्ड ने स्कूलों को प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जा सके।

CBSE: जान लें अन्य डिटेल्स


यह रिमाइंडर ऐसे समय आया है जब देशभर के CBSE स्कूल वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम सीजन की तैयारी में जुटे हैं। बोर्ड पहले भी कई बार आंतरिक मूल्यांकन में गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी दे चुका है और कहा है कि ऐसी अनियमितताएं परीक्षा सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। CBSE ने स्कूलों को तय समय-सीमा के भीतर सभी मूल्यांकन कार्य पूरे करने और बोर्ड के पोर्टल पर निर्देशानुसार अंक अपलोड करने को कहा है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि ऑडिट या निरीक्षण के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

ये भी पढ़ें

School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी
शिक्षा
School Holiday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Jan 2026 06:44 pm

Published on:

02 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / Education News / CBSE ने प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, सख्ती से पालन के आदेश, सभी जान लें जरुरी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

SSC Delhi Police Exam 2025
शिक्षा

कौन हैं Edward Nathan Varghese? एक इंटरव्यू और सीधे ढाई करोड़ की नौकरी, IIT स्टूडेंट ने बनाया नया रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Placement 2026
शिक्षा

‘परिवार का पहला लड़का जिसने 10वीं परीक्षा पास की’, Ranbir और Ranveer दोनों के पास है इतनी डिग्रियां

Ranveer Singh, Ranbir Kapoor
शिक्षा

BPSSC Havildar Clerk Salary: हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

BPSSC Havildar Clerk vacancy
शिक्षा

School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

School Holiday
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.