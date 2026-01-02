2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

शिक्षा

School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में शीतकालीन अवकाश पहले ही दिसंबर के आखिर से शुरू हो चुके हैं, जो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलने वाले हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 02, 2026

School Holiday

School Holiday in january(Image-Freepik)

School Holiday: नया साल 2026 आते ही उत्तर भारत में ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम घना कोहरा, सिहरन बढ़ाने वाली हवाएं और गिरता तापमान आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच छात्रों और शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। जनवरी का महीना इस बार पढ़ाई से थोड़ी दूरी और आराम के कई मौके लेकर आया है। जनवरी वैसे भी सर्दियों का सबसे ठंडा दौर माना जाता है। ऊपर से त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों की भरमार इसे बच्चों के लिए और खास बना देती है।

School Holiday: कई राज्यों में पहले से छुट्टी


उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में शीतकालीन अवकाश पहले ही दिसंबर के आखिर से शुरू हो चुके हैं, जो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य के सभी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। दिल्ली में हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जैसे-जैसे कोहरा घना हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे छुट्टियां बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कई जिलों में जिलाधिकारी हालात के हिसाब से स्कूल बंद रखने या समय बदलने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो बच्चों की खुशी और बढ़नी तय है।

School Holiday In January: जनवरी में स्कूल की छुट्टी

तारीखदिनअवसर
01 जनवरीगुरुवारअंग्रेजी नया साल
06 जनवरीमंगलवारगुरु गोबिंद सिंह जयंती (चुनिंदा राज्यों में)
14 जनवरीबुधवारमकर संक्रांति / पोंगल / माघ बिहू
15 जनवरीगुरुवारपोंगल (विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में)
23 जनवरीशुक्रवारनेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती (पश्चिम बंगाल व अन्य)
26 जनवरीसोमवारगणतंत्र दिवस (राष्ट्रीय अवकाश)

Published on:

02 Jan 2026 07:07 am

Hindi News / Education News / School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

शिक्षा

