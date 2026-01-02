School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! जनवरी में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी



उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में शीतकालीन अवकाश पहले ही दिसंबर के आखिर से शुरू हो चुके हैं, जो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य के सभी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। दिल्ली में हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जैसे-जैसे कोहरा घना हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे छुट्टियां बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कई जिलों में जिलाधिकारी हालात के हिसाब से स्कूल बंद रखने या समय बदलने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो बच्चों की खुशी और बढ़नी तय है।