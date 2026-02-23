Sarkari Naukri 2026: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में वैकेंसी, 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स

Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Panchayat & Rural Development Department, Assam ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। विभाग की ओर से 1508 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया 22 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती अलग-अलग योजनाओं के तहत की जा रही है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और फाइनेंस कमीशन ग्रांट शामिल हैं।