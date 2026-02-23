23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BTSC Dairy Field Officer Salary: डेयरी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

BTSC Dairy Officer Recruitment 2026: उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा में मिले अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 23, 2026

BTSC Dairy Officer Recruitment 2026

BTSC Dairy Officer Recruitment 2026(Image-Freepik)

BTSC Dairy Field Officer Vacancy: Bihar Technical Service Commission ने डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए भर्ती का अवसर जारी किया है। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है। इस भर्ती के माध्यम से डेयरी अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 मार्च तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से 68 पदों पर भर्ती की जाएगी।

BTSC Dairy Field Officer Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीटेक (डेयरी टेक्नोलॉजी) या बीएससी (डेयरी टेक्नोलॉजी) की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने आईडीडी (डीटी/डीएच) के साथ एटीडी एसोसिएटेड सर्टिफिकेट हासिल किया है और उनके पास दो साल का कार्य अनुभव है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी।

BTSC Dairy Field Officer Salary: चयन प्रक्रिया और सैलरी


उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा में मिले अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा। आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अंतिम चयन होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 9300 रुपये से 34,800 रुपये तक वेतन मिलेगा। इसके साथ 4200 रुपये ग्रेड पे (पे लेवल-6) दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।

ये भी पढ़ें

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: राजस्थान में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा तक
शिक्षा
Assistant Professor Vacancy In Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 01:02 pm

Hindi News / Education News / BTSC Dairy Field Officer Salary: डेयरी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Courses For Working Professionals: इन ऑनलाइन कोर्सों को करके ऑफिस में पा सकते हैं और बेहतर सैलरी

Courses For Working Professionals
शिक्षा

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

Bihar Home Guard Vacancy 2026
शिक्षा

ISRO: 9वीं के छात्रों के लिए इसरो में ट्रेनिंग पाने का बढ़िया मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

ISRO YUVIKA 2026
शिक्षा

Best Engineering Colleges In Rajasthan: ये कॉलेज है राजस्थान का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT नहीं है टॉप पर

Best Engineering Colleges In Rajasthan
शिक्षा

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: राजस्थान में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा तक

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.