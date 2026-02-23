BTSC Dairy Field Officer Salary: डेयरी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीटेक (डेयरी टेक्नोलॉजी) या बीएससी (डेयरी टेक्नोलॉजी) की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने आईडीडी (डीटी/डीएच) के साथ एटीडी एसोसिएटेड सर्टिफिकेट हासिल किया है और उनके पास दो साल का कार्य अनुभव है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी।