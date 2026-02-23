RRB Group D Answer Key पर ऐसे कर पाएंगे आपत्ति दर्ज, आज अंतिम मौका

RRB Group D: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप-D परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए आज, 23 फरवरी 2026, बेहद अहम दिन है। बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा आज खत्म हो रही है। RRB ने कुछ दिन पहले ग्रुप-D परीक्षा की अस्थायी आंसर-की जारी की थी, ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। साथ ही यह सुविधा भी दी गई कि अगर किसी प्रश्न या विकल्प में गलती लगती है, तो उसके खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब यही आपत्ति दर्ज कराने की विंडो आज बंद हो जाएगी। इसके बाद किसी भी तरह की शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।