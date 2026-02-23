CUET UG 2026 Registration: सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खुला, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

CUET UG 2026 Registration Last Date: देशभर के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की मुख्य प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के लिए आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। परीक्षा कराने वाली संस्था National Testing Agency ने छात्रों की लगातार आ रही मांगों को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। जिन छात्रों से किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं हो पाया था, उनके लिए यह आखिरी अवसर माना जा रहा है।