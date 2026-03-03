UPSC CSE Result: यूपीएससी टॉप करने के लिए चाहिए होते हैं इतने नंबर, जान लें पिछले सालों का ट्रेंड

UPSC CSE Result: सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह कई युवाओं का सपना होती है। हर साल हजारों उम्मीदवार IAS, IPS, IFS और अन्य सेवाओं में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित करने वाला है। ऐसे में देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं। कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो कोई इंटरव्यू के बाद उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने नंबर लाकर कोई उम्मीदवार टॉप कर सकता है। इस लेख में पिछले कुछ सालों के टॉपरों के अंक बताने जा रहे हैं।