UPSC CSE Result: यूपीएससी टॉप करने के लिए चाहिए होते हैं इतने नंबर, जान लें पिछले सालों का ट्रेंड

UPSC CSE Result Release soon
UPSC CSE Result: सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह कई युवाओं का सपना होती है। हर साल हजारों उम्मीदवार IAS, IPS, IFS और अन्य सेवाओं में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित करने वाला है। ऐसे में देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं। कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो कोई इंटरव्यू के बाद उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने नंबर लाकर कोई उम्मीदवार टॉप कर सकता है। इस लेख में पिछले कुछ सालों के टॉपरों के अंक बताने जा रहे हैं।
22 अप्रैल को UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी किया था। इस साल टॉप-5 में तीन महिलाएं शामिल रहीं। रैंक 2 पर हर्षिता गोयल, रैंक 4 पर शाह मार्गी चिराग ने जगह बनाई। वहीं रैंक 3 पर डोंगरे अर्चित पराग और रैंक 5 पर आकाश गर्ग रहे। टॉप 25 की सूची देखें तो 14 पुरुष और 11 महिलाएं सफल रहीं।
|रैंक
|नाम
|लिखित परीक्षा अंक
|इंटरव्यू अंक
|कुल अंक
|1
|Shakti Dubey
|843
|200
|1043
|2
|Harshita Goyal
|851
|187
|1038
|3
|Dongre Archit Parag
|848
|190
|1038
|4
|Shah Margi Chirag
|825
|210
|1035
|5
|Aakash Garg
|831
|201
|1032
|6
|Komal Punia
|856
|176
|1032
|7
|Aayushi Bansal
|821
|210
|1031
|8
|Raj Krishna Jha
|831
|200
|1031
|9
|Aditya Vikram Agarwal
|854
|173
|1027
|10
|Mayank Tripathi
|843
|184
|1027
इस साल 16 अप्रैल 2023 को आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित किया था। कुल 1,016 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना गया। टॉप दो रैंक पुरुष अभ्यर्थियों ने हासिल की थीं। वर्गवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 347 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से थे। EWS वर्ग से 115, OBC से 303, जबकि अनुसूचित जाति से 165 और अनुसूचित जनजाति से 86 उम्मीदवारों को सिफारिश मिली थी।
|रैंक
|नाम
|लिखित परीक्षा अंक
|पर्सनैलिटी टेस्ट अंक
|कुल अंक
|1
|Aditya Srivastava
|899
|200
|1099
|2
|Animesh Pradhan
|892
|175
|1067
|3
|Donuru Ananya Reddy
|875
|190
|1065
|4
|P K Sidharth Ramkumar
|874
|185
|1059
|5
|Ruhani
|856
|193
|1049
|6
|Srishti Dabas
|862
|186
|1045
|7
|Anmol Rathore
|839
|206
|1045
|8
|Ashish Kumar
|866
|179
|1045
|9
|Nausheen
|863
|182
|1045
|10
|Aishwaryam Prajapati
|890
|154
|1044
अब सभी की नजर UPSC CSE 2025 के अंतिम परिणाम पर है। हर साल की तरह इस बार भी नए चेहरे सामने आएंगे, जो आने वाले समय में देश की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो अभ्यर्थी रिजल्ट, कट-ऑफ और टॉपर्स की डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग