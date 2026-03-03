UP Pharmacist Salary Per Month: फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा किया हो। साथ ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन मान्य नहीं होगा। एक और अहम शर्त है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का वैध स्कोरकार्ड। PET में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।