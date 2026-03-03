3 मार्च 2026,

मंगलवार

शिक्षा

Largest Oil Producer In The World: इस देश के पास है सबसे ज्यादा तेल भंडार, जानिये भारत का नाम कितने नंबर पर

दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार अमेरिका या रूस के पास नहीं है। सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक भी शीर्ष देशों में शामिल हैं। जानिए अमेरिका-रूस-ईरान की स्थिति और भारत का वैश्विक रैंक।

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 03, 2026

Largest Oil Producer In The World

Largest Oil Producer In The World

Largest Oil Producer In The World: दुनिया की राजनीति कई केंद्रों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें एक बड़ा केंद्र कच्चा तेल भी है। यही वजह है कि जिन देशों के पास तेल के बड़े भंडार हैं, उनकी आवाज वैश्विक मंच पर ज्यादा भारी मानी जाती है। इन दिनों पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर इजराइल,अमेरिका -ईरान टकराव की आशंका, फिर से तेल बाजार को अस्थिर कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल आखिर किस देश के पास है? आइये जानते हैं।

Largest Oil Reserves In The World: भारत इतने नंबर पर


दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला तेल भंडार के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। उसके पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रमाणित भंडार हैं। अमेरिका के भंडार रूस या ईरान से कम हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में वह दुनिया में नंबर एक बन चुका है। भारत का नंबर इस लिस्ट में 22वें स्थान पर आता है। भारत का क्रूड ऑयल रिजर्व लगभग कुल 4,981 मिलियन बैरल है।

Oil Producer Of World: देखें लिस्ट

क्रमांकदेशअनुमानित कच्चा तेल भंडार (बिलियन बैरल)
1वेनेजुएला303.22
2सऊदी अरब267.2
3ईरान157–158
4कनाडालगभग 170
5इराक145.02
6संयुक्त अरब अमीरात113
7कुवैतलगभग 100
8रूस80
9अमेरिका35–50
10लीबिया48.36

Published on:

03 Mar 2026 03:59 pm

Hindi News / Education News / Largest Oil Producer In The World: इस देश के पास है सबसे ज्यादा तेल भंडार, जानिये भारत का नाम कितने नंबर पर

