Largest Oil Producer In The World: इस देश के पास है सबसे ज्यादा तेल भंडार, जानिये भारत का नाम कितने नंबर पर

Largest Oil Producer In The World: दुनिया की राजनीति कई केंद्रों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें एक बड़ा केंद्र कच्चा तेल भी है। यही वजह है कि जिन देशों के पास तेल के बड़े भंडार हैं, उनकी आवाज वैश्विक मंच पर ज्यादा भारी मानी जाती है। इन दिनों पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर इजराइल,अमेरिका -ईरान टकराव की आशंका, फिर से तेल बाजार को अस्थिर कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल आखिर किस देश के पास है? आइये जानते हैं।