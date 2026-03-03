Railway Vacancy 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी पाने का मौका, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स



आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही NCVT से जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) यानी संबंधित ट्रेड में ITI अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो 1 मार्च 2026 तक उम्मीदवार की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की राहत मिलेगी। एक जरूरी शर्त यह भी है कि उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कर्नाटक में रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रहे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक इस अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र नहीं हैं।