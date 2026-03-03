RRB Group D 2026: 21,997 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 9 मार्च तक करें अप्लाई

RRB Group D Vacancy: रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के 21,997 पदों पर चल रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 9 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तारीख 2 मार्च तय थी। सिर्फ आवेदन ही नहीं, फीस जमा करने की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है। उम्मीदवार अब 11 मार्च 2026 तक परीक्षा शुल्क जमा कर पाएंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके पास एक और मौका है। आवेदन rrbapply.gov.in पर जाकर करना होगा।