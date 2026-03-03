Kota: NEET-UG 2026 आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट

MBBS Admission 2026: कोटा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। देशभर के 824 मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध 1 लाख 29 हजार 603 एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी नीट-यूजी 2026 के माध्यम से ही होगा।