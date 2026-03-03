Kota: NEET-UG 2026 आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
MBBS Admission 2026: कोटा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। देशभर के 824 मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध 1 लाख 29 हजार 603 एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी नीट-यूजी 2026 के माध्यम से ही होगा।
वर्ष 2025 की तुलना में इस बार एमबीबीएस सीटों में लगभग 15 हजार की वृद्धि दर्ज की गई है। सीटों में बढ़ोतरी से इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने जा रहे 24 लाख से अधिक संभावित परीक्षार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, यदि औसत आवेदन शुल्क 1500 रुपए भी माना जाए तो 24 लाख अभ्यर्थियों से एनटीए को लगभग 360 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।
शर्मा ने बताया कि इस वर्ष जारी कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां फिलहाल घोषित नहीं की गई हैं। वर्ष 2025 में परीक्षा शहर, प्रवेश पत्र और परिणाम तिथियों की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। जबकि इस बार इनकी घोषणा अभी शेष है।
सूचना पुस्तिका के अनुसार आवेदन शुल्क, परीक्षा पैटर्न, अंकन योजना, क्वालीफाइंग क्राइटेरिया तथा टाई-ब्रेकिंग नियमों में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी है, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।
