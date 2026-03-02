Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

घटना की सूचना नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अधिकारियों को दी गई। एहतियात के तौर पर संबंधित खंड में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की गई और समीपवर्ती ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन रात 10:03 बजे पुनः गंतव्य की ओर रवाना हुई। अगले स्टेशन पर तकनीकी जांच कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। रेलवे प्रशासन ने इंसाफ अली की सतर्कता और साहस की सराहना की है।