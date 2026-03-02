2 मार्च 2026,

सोमवार

कोटा

Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

Rajasthan News: होली के मौके पर कटरा एक्सप्रेस में आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन समय रहते टिकट निरीक्षक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Train Fire

टिकट निरीक्षक (फोटो: पत्रिका)

Fire Breaks Out On Katra Express: पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली ट्रेन संख्या 19803 कोटा- श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के दौरान टिकट निरीक्षक की त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन रात 9 बजे मथुरा से रवाना हुई थी। टिकट जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात टिकट निरीक्षक इंसाफ अली को जलने की गंध महसूस हुई।

उन्होंने तुरंत दरवाजे से बाहर देखा तो बी-3 कोच के पहिए के पास धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तत्काल आपातकालीन जंजीर खींचकर लगभग 9:40 बजे ट्रेन रुकवाई। इसके बाद ऑनबोर्ड स्टाफ की मदद से विभिन्न कोचों में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुल 15 अग्निशामक यंत्रों के उपयोग से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।

घटना की सूचना नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अधिकारियों को दी गई। एहतियात के तौर पर संबंधित खंड में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की गई और समीपवर्ती ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन रात 10:03 बजे पुनः गंतव्य की ओर रवाना हुई। अगले स्टेशन पर तकनीकी जांच कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। रेलवे प्रशासन ने इंसाफ अली की सतर्कता और साहस की सराहना की है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Mar 2026 11:16 am

Published on:

02 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

कोटा

राजस्थान न्यूज़

