Indian Railway: होली पर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन 5 ट्रेनों में जोड़े 17 कोच, आज से चली कोटा-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Indian Railway Holi Gift: होली पर्व पर बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा-जबलपुर-कोटा होली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में 5 अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से जोड़ दिए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जोड़े गए कोचों में 3 शयनयान श्रेणी, 1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और 1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी सह द्वितीय श्रेणी कोच शामिल हैं। कोच वृद्धि के बाद अब इस विशेष ट्रेन में 6 सामान्य श्रेणी, 5 शयनयान श्रेणी, 1 एसी थर्ड, 1 एसी थर्ड सह सैकंड तथा 2 बैठक श्रेणी सहित कुल 17 डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।