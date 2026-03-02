Board Exam: बोर्ड परीक्षाएं होंगी हाईटेक! QR कोड वाली ऐप से हर कदम की होगी लाइव निगरानी

हायर सेकेंडरी एग्जाम विंग ने सभी चीफ और डिप्टी चीफ सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिया है कि वे 4 मार्च से पहले एंड्रॉयड प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर लॉगिन कर लें। परीक्षा के दिन उन्हें हर जरूरी चरण पर एप में अपडेट दर्ज करना होगा। जैसे ही प्रश्नपत्र का पैकेट स्टोर रूम से निकाला जाएगा, उसे क्यूआर कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। अगर गलती से गलत विषय का पैकेट स्कैन हो जाता है तो सिस्टम तुरंत चेतावनी देगा और उसे ‘इंसिडेंट’ के तौर पर दर्ज कर लिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने और खत्म होने का समय भी तय सीमा के भीतर एप में दर्ज करना अनिवार्य होगा।