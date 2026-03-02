AIIMS Norcet 10: एम्स में 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें डिटेल्स

AIIMS Norcet 10: मेडिकल सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NORCET 10 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 शाम 5 बजे तय की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए दो चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित किया जाएगा। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों परीक्षाएं अप्रैल 2026 में होंगी। परीक्षा की सटीक तारीख नोटिफिकेशन में दी गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को पूरा विवरण ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।