2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AIIMS Norcet 10: एम्स में 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें डिटेल्स

AIIMS नई दिल्ली ने NORCET 10 के तहत 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CBT परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। योग्य उम्मीदवार 16 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार तय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 02, 2026

AIIMS Norcet 10

AIIMS Norcet 10

AIIMS Norcet 10: मेडिकल सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NORCET 10 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 शाम 5 बजे तय की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए दो चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित किया जाएगा। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों परीक्षाएं अप्रैल 2026 में होंगी। परीक्षा की सटीक तारीख नोटिफिकेशन में दी गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को पूरा विवरण ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।

AIIMS Norcet 10: इतने सीटों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से देश के 26 सरकारी अस्पतालों में कुल 2551 नर्सिंग ऑफिसर पद भरे जाएंगे। इनमें AIIMS Bathinda, AIIMS Bhopal, AIIMS Bhubaneswar, AIIMS Gorakhpur, AIIMS New Delhi, AIIMS Rishikesh, AIIMS Raipur, JIPMER, ESIC जैसे संस्थान शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखी जा सकती है।

AIIMS: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो साल का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही संबंधित नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

AIIMS Norcet Salary: सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल-07 के तहत वेतन मिलेगा। इसका पे स्केल 9300-34800 रुपये और ग्रेड पे 4600 रुपये निर्धारित है। यह ग्रुप ‘बी’ की पोस्ट है, जिसमें अन्य सरकारी भत्ते भी नियमों के अनुसार मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

RRB Group D: 22,195 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया
शिक्षा
RRB Group D Vacancy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 12:03 pm

Published on:

02 Mar 2026 12:02 pm

Hindi News / Education News / AIIMS Norcet 10: एम्स में 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IBPS Clerk Mains Result 2025 जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

IBPS Clerk Mains Result 2025
शिक्षा

IGNOU Admission 2026: इग्नू जनवरी के लिए अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, देखें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

IGNOU Admission 2026
शिक्षा

CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

Dhiranshi Jain Kota
कोटा

UPSSSC परीक्षा कैलेंडर, जान लें कब होगी यूपी की जरुरी परीक्षाएं

UPSSSC
शिक्षा

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं परीक्षा पोस्टपोन, इन देशों के लिए नोटिस जारी

Exams Postponed
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.