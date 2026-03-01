UPSSSC परीक्षा कैलेंडर, जान लें कब होगी यूपी की जरुरी परीक्षाएं

UPSSSC: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जून 2026 तक होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने यह कैलेंडर 28 फरवरी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया। इस नए शेड्यूल से उम्मीदवारों को आने वाले महीनों की परीक्षा गतिविधियों का साफ अंदाजा मिल जाएगा। लंबे समय से अलग-अलग पदों की भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह कैलेंडर राहत भरी खबर माना जा रहा है।