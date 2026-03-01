1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UPSSSC परीक्षा कैलेंडर, जान लें कब होगी यूपी की जरुरी परीक्षाएं

UPSSSC ने जून 2026 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू का नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। हालांकि, लेखपाल मेन्स परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 01, 2026

UPSSSC

UPSSSC Exam Calendar Released(Image-Freepik)

UPSSSC: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जून 2026 तक होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने यह कैलेंडर 28 फरवरी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया। इस नए शेड्यूल से उम्मीदवारों को आने वाले महीनों की परीक्षा गतिविधियों का साफ अंदाजा मिल जाएगा। लंबे समय से अलग-अलग पदों की भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह कैलेंडर राहत भरी खबर माना जा रहा है।

UPSSSC Exam Calendar: लेखपाल मेन्स परीक्षा का नहीं हुआ जिक्र


हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा लेखपाल भर्ती को लेकर हो रही है। प्री परीक्षा और कटऑफ के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि मुख्य परीक्षा की तारीख भी जल्द घोषित की जाएगी। लेकिन नए परीक्षा कैलेंडर में लेखपाल मेन्स परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि जून 2026 तक लेखपाल मुख्य परीक्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। आयोग की ओर से इस बारे में अलग से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

UPSSSC: अब कैसे करें तैयारी?

स्थिति साफ है, जो परीक्षाएं कैलेंडर में शामिल हैं, उन पर फोकस करना समझदारी होगी। जिन उम्मीदवारों की नजर लेखपाल मेन्स पर है, वे तैयारी जारी रखें, लेकिन साथ ही अन्य भर्तियों पर भी ध्यान दें। सरकारी नौकरी की राह लंबी जरूर होती है, लेकिन सही योजना और धैर्य के साथ इसे आसान बनाया जा सकता है। फिलहाल उम्मीदवारों की निगाहें आयोग की अगली घोषणा पर टिकी रहेंगी।

ये भी पढ़ें

Pharmacist Vacancy 2026: फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए बढ़िया मौका, 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती
शिक्षा
Pharmacist Vacancy 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 05:42 pm

Hindi News / Education News / UPSSSC परीक्षा कैलेंडर, जान लें कब होगी यूपी की जरुरी परीक्षाएं

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं परीक्षा पोस्टपोन, इन देशों के लिए नोटिस जारी

CBSE Board Exam 2026 Postponed In Many Foreign Countries
शिक्षा

Pharmacist Vacancy 2026: फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए बढ़िया मौका, 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Pharmacist Vacancy 2026
शिक्षा

RRB Group D: 22,195 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया

RRB Group D Vacancy
शिक्षा

How To Become Pilot: 12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, जान लें कोर्स, फीस, ट्रेनिंग सबकुछ

How To Become Pilot
शिक्षा

Iran Israel War: आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई बनें ईरान के सुप्रीम लीडर, धर्मशास्त्र और मौलवी की कर चुके हैं पढ़ाई

Iran Israel War
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.