CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं परीक्षा पोस्टपोन, इन देशों के लिए नोटिस जारी



दरअसल, क्षेत्र में हाल ही में हालात अचानक बिगड़ गए हैं। Iran और Israel के बीच तनाव खुलकर सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी समर्थन के साथ इजरायल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei समेत कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। इजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि हमले सैन्य ठिकानों पर केंद्रित थे, लेकिन उनके असर से आसपास के इलाकों में भी नुकसान पहुंचा। UAE, कतर और बहरीन जैसे देशों में रिहायशी क्षेत्रों तक इसका प्रभाव देखा गया।