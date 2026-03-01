RRB Group D: 22,195 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया

RRB Group D Vacancy: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से निकाली गई ग्रुप डी (आरआरसी लेवल-1) भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 तय की गई है। यानी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आज ही यह काम निपटा लें। इच्छुक अभ्यर्थी rrbapply.gov.in या संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।