IBPS Clerk Mains Result 2025 जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट 2 मार्च 2026 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के सरकारी बैंकों में क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) के 15,701 पद भरे जाने हैं। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भाषा परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी सूचना भेजी जाएगी।