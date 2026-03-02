IBPS Clerk Mains Result 2025 जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

IBPS Clerk Mains Result 2025
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट 2 मार्च 2026 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के सरकारी बैंकों में क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) के 15,701 पद भरे जाने हैं। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भाषा परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी सूचना भेजी जाएगी।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in खोलें।
वेबसाइट होमपेज पर ‘CRP-Clerical’ सेक्शन में जाएं।
वहां “Common Recruitment Process for Clerical Cadre XV” लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद “Result Status of Online Main Examination for CRP-CSA-XV” से संबंधित लिंक चुनें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और सबमिट करें।
आपका रिजल्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
IBPS क्लर्क भर्ती की खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता। चयन दो चरणों में पूरा होता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जो सिर्फ क्वालीफाइंग प्रकृति की है। असली मुकाबला मुख्य परीक्षा में होता है, क्योंकि अंतिम मेरिट लिस्ट उसी के अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा (LPT) भी देनी होगी। यह भी केवल क्वालीफाइंग होती है।
इस साल कुल 15,701 रिक्तियां निकाली गई थीं, जिससे उम्मीदवारों की उम्मीदें पहले से ज्यादा रहीं। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। अब रिजल्ट के साथ राज्यवार और श्रेणीवार कट-ऑफ भी जारी की जा रही है।
