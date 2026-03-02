IGNOU Admission 2026: इग्नू जनवरी के लिए अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, देखें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

IGNOU ने साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन मोड वाले कोर्सेज पर लागू होगी। इनमें यूजी,पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ODL (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) मोड की तारीखें अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले छात्र अपने कोर्स की श्रेणी जरूर जांच लें।