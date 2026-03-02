CUET PG 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें सीयूईटी पीजी 2026 सिटी स्लिप

CUET PG 2026 City Intimation Slip Download: National Testing Agency (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 8, 9 और 10 मार्च 2026 को होनी है, उनके लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/CUET-PG पर जाकर इसे देख सकते हैं। यह परीक्षा देश भर के केंद्रीय, राज्य और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में पीजी कोर्स में दाखिले का मुख्य रास्ता है। इस साल CUET PG की परीक्षा 6 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराई जा रही है।