परिवार का पहला लड़का जिसने 10वीं परीक्षा पास की, Ranbir और Ranveer दोनों के पास है इतनी डिग्रियां

रणबीर कपूर की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने शुरूआती पढ़ाई-लिखाई मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। स्कूली पढ़ाई के बाद रणबीर ने एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। एक्टिंग और फिल्ममेकिंग के भी कई कोर्स रणबीर ने किये हैं। न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। साथ ही उन्होंने एक्टिंग की भी ट्रेनिंग ली है। रणबीर कपूर की पहली फिल्म 2007 में आई थी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म 'सांवरिया' में उन्हें बतौर एक्टर लिया था। एक टीवी शो में उन्होंने मजजाकिया अंदाज में बताया था कि वह अपने परिवार के पहले लड़के थे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, जिस खुशी में उनकी दादी ने पार्टी रखी थी।