BPSSC Havildar Clerk Salary: हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

BPSSC Havildar Clerk vacancy(Image-Freepik)
BPSSC Havildar Clerk Salary: बिहार में पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए साल के बिलकुल शुरुआत में ही अच्छी खबर सामने आई है। बिहार गृहरक्षा वाहिनी संवर्ग में हवलदार क्लर्क (अधिनायक लिपिक) के 64 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नए साल के पहले दिन विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी किया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
हवलदार क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास या उसके समकक्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, बीसी और ओबीसी वर्ग के लिए 40 वर्ष तथा एससी-एसटी वर्ग के लिए 42 वर्ष तय की गई है।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 के अनुसार 25,500-81,100 तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें mcq प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग