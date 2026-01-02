BPSSC Havildar Clerk Salary: हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलती है सैलरी

BPSSC Havildar Clerk Salary: बिहार में पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए साल के बिलकुल शुरुआत में ही अच्छी खबर सामने आई है। बिहार गृहरक्षा वाहिनी संवर्ग में हवलदार क्लर्क (अधिनायक लिपिक) के 64 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नए साल के पहले दिन विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी किया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।