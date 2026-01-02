2 जनवरी 2026,

शिक्षा

कौन हैं Edward Nathan Varghese? एक इंटरव्यू और सीधे ढाई करोड़ की नौकरी, IIT स्टूडेंट ने बनाया नया रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Placement 2026: IIT हैदराबाद के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस ने 2.5 करोड़ रुपये का इंटरनेशनल पैकेज हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। नीदरलैंड की कंपनी ऑप्टिवर ने उन्हें यह ऑफर दिया है। जानें क्या है एडवर्ड की सफलता की कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 02, 2026

IIT Hyderabad Placement 2026

(Linkedin/Edward Nathan Varghese)

IIT Hyderabad Placement 2026: आईआईटी हैदराबाद (IIT) के एक स्टूडेंट ने प्लेसमेंट के दौरान रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म 'ऑप्टिवर' ने 2.5 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज का ऑफर दिया है। इंस्टीट्यूट के 2008 में स्थापना के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैकेज है।

Edward Nathan Varghese: कोडिंग एक्सपर्ट हैं एडवर्ड नाथन वर्गीस

हैदराबाद में जन्मे और बेंगलुरु में पले-बढ़े एडवर्ड पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने जेईई एडवांस्ड में 558वीं रैंक हासिल की थी। हाल ही में उन्होंने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) में 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया है। IIT हैदराबाद में वे करियर सर्विसेज ऑफिस के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुके हैं। एडवर्ड के माता-पिता दोनों इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर खुशी जाहिर की है। एडवर्ड ने बताया कि उन्हें एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और फाइनेंस सेक्टर में गहरी रुचि है।

IIT Hyderabad Placement 2026: इंटर्नशिप से मिली बड़ी सफलता

एडवर्ड ने अपनी इस सफलता का श्रेय इंस्टीट्यूट के हाइब्रिड-फ्लेक्सिबल कोर्सेज और कोडिंग के प्रति अपने जुनून को दिया है। एडवर्ड ने बताया कि यह पहली कंपनी थी जिसके लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। खास बात यह है कि, एडवर्ड ने इसी कंपनी में दो महीने की समर इंटर्नशिप की थी। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए कंपनी ने उन्हें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) दिया। एडवर्ड इसी साल जुलाई में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीदरलैंड में अपनी सेवाएं देंगे।

IIT Hyderabad Highest Package: संस्थान के पिछले रिकॉर्ड टूटे

आईआईटी हैदराबाद में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज वर्ष 2017 में 1.1 करोड़ रुपये का रहा था। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एकेडमिक सेशन 2023-24 में यहां मैक्सिमम पैकेज लगभग 60 से 90 लाख रुपये के बीच रहा था। एडवर्ड के 2.5 करोड़ के पैकेज ने संस्थान के लिए एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इस बार IIT हैदराबाद में प्लेसमेंट के आंकड़ों में जबरदस्त सुधार देखा गया है। संस्थान का एवरेज पैकेज पिछले साल 20.8 लाख रुपये से बढ़कर इस बार 36.2 लाख रुपये हो गया है। इसमें करीब 75% की तेजी दर्ज की गई है। दिसंबर में खत्म हुए प्लेसमेंट के पहले चरण में छात्रों को कुल 24 इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं।

एडवर्ड ने बताया कि, वह पहले साल से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सक्रिय थे और देश के टॉप 100 प्रोग्रामर्स में शामिल रहे हैं। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें इंटरव्यू पास करने में मदद की। इंस्टीट्यूट के करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक, उनका लक्ष्य केवल बड़े पैकेज हासिल करना नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स को बेहतर अवसर देना है। फिलहाल संस्थान में प्लेसमेंट का दूसरा चरण जारी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Published on:

02 Jan 2026 01:40 pm

