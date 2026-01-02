कौन हैं Edward Nathan Varghese? एक इंटरव्यू और सीधे ढाई करोड़ की नौकरी, IIT स्टूडेंट ने बनाया नया रिकॉर्ड

आईआईटी हैदराबाद में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज वर्ष 2017 में 1.1 करोड़ रुपये का रहा था। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एकेडमिक सेशन 2023-24 में यहां मैक्सिमम पैकेज लगभग 60 से 90 लाख रुपये के बीच रहा था। एडवर्ड के 2.5 करोड़ के पैकेज ने संस्थान के लिए एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इस बार IIT हैदराबाद में प्लेसमेंट के आंकड़ों में जबरदस्त सुधार देखा गया है। संस्थान का एवरेज पैकेज पिछले साल 20.8 लाख रुपये से बढ़कर इस बार 36.2 लाख रुपये हो गया है। इसमें करीब 75% की तेजी दर्ज की गई है। दिसंबर में खत्म हुए प्लेसमेंट के पहले चरण में छात्रों को कुल 24 इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं।