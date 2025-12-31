Priyanka Vergadia Career Journey: 2 बार IIT फेल, कर्ज लेकर पढ़ाई, अब Google-Microsoft में लीडर हैं प्रियंका

प्रियंका वर्गाडिया आज ना केवल एक सफल कॉर्पोरेट लीडर हैं, बल्कि बेस्ट सेलिंग राइटर भी हैं। हाल ही में उन्होंने व्हार्टन से MBA की डिग्री पूरी की है। वह कहती हैं कि, IIT में फेल होना उनके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को मैसेज देते हुए कहा कि, सफलता का मतलब किसी कमरे में सबसे स्मार्ट शख्स होना नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करना और सीखने की ललक रखना है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी तुलना दूसरों से न करें और असफलता या डर को अपने जीवन के फैसले न लेने दें।