Success Story: पिता का साया उठा और शरीर ने साथ छोड़ा, IIT ग्रेजुएट मानवेंद्र पहले प्रयास में ही बने IES अफसर

मानवेंद्र के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। जब वे महज 6 महीने के थे, तब उन्हें इस बीमारी का पता चला। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा ठीक से काम नहीं करता था। बचपन में वे उंगलियों से पेंसिल तक नहीं पकड़ पाते थे और मुट्ठी बंद करके लिखते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बाएं हाथ को ही इतना मजबूत बनाया कि उसी से अपनी किस्मत लिख दी। उनकी मां रेनू सिंह ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। इलाज के लिए उनकी मां उन्हें देश के 50 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में लेकर गईं। लंबे समय तक दिल्ली में चले इलाज के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ।