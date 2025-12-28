28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Success Story: पिता का साया उठा और शरीर ने साथ छोड़ा, IIT ग्रेजुएट मानवेंद्र पहले प्रयास में ही बने IES अफसर

UPSC ESE 2025: बुलंदशहर के मानवेंद्र सिंह ने सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारी को हराकर UPSC ESE 2025 में 112वीं रैंक हासिल की। जानिए आईआईटी पटना के इस छात्र की संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी, जिसने पहले ही प्रयास में IES अफसर बनकर इतिहास रच दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 28, 2025

IES Manvendra Singh

Manvendra Singh (Patrika File Photo)

UPSC Success Story: अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले 24 साल के मानवेंद्र सिंह ने इसे सच साबित कर दिखाया। जन्म से 'सेरेब्रल पाल्सी' जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद उन्होंने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2025 में पहले प्रयास में ही देशभर में 112वीं रैंक हासिल की है। उनकी सफलता आज उन करोड़ों युवाओं के लिए मिसाल बन गई है जो छोटी-छोटी मुश्किलों से घबराकर हिम्मत हार जाते हैं।

Manvendra Singh UPSC: पेंसिल पकड़ना भी था मुश्किल

मानवेंद्र के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। जब वे महज 6 महीने के थे, तब उन्हें इस बीमारी का पता चला। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा ठीक से काम नहीं करता था। बचपन में वे उंगलियों से पेंसिल तक नहीं पकड़ पाते थे और मुट्ठी बंद करके लिखते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बाएं हाथ को ही इतना मजबूत बनाया कि उसी से अपनी किस्मत लिख दी। उनकी मां रेनू सिंह ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। इलाज के लिए उनकी मां उन्हें देश के 50 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में लेकर गईं। लंबे समय तक दिल्ली में चले इलाज के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

पिता को खोया लेकिन नहीं खोई हिम्मत

जब मानवेंद्र सिर्फ 17 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मानवेंद्र ने हिम्मत जुटाई। मानवेंद्र की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने जेईई (JEE) परीक्षा के जरिए आईआईटी पटना में दाखिला लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। साल 2024 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान UPSC की तैयारी में लगाया इस उम्मीद के साथ की उन्हें सफलता जरूर मिलेगी।

Success Story: पहली बार में ही मिली सफलता

यूपीएससी की यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी होता है। मानवेंद्र ने अपनी शारीरिक दिक्कतों को पीछे छोड़ते हुए दिन-रात मेहनत की। नतीजा यह रहा कि पहले ही प्रयास में उनका चयन हो गया। आज वे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) के अधिकारी बन चुके हैं। उनकी मां रेनू सिंह कहती हैं कि यह केवल रिजल्ट नहीं है, बल्कि मानवेंद्र की कई सालों की मेहनत और कभी हार ना मानने वाली इच्छाशक्ति की जीत है।

मानवेंद्र की यह सफलता बताती है कि, अगर आपके इरादे मजबूत हों, तो आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मानवेंद्र की सफलता उन सभी युवाओं के लिए मिसाल है छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, मेहनत करने वालों के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं होती। आज पूरा देश मानवेंद्र की इसी हिम्मत और जज्बे को सलाम कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Success Story: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ी और बनीं आईएएस, UPSC में 2 बार फेल और फिर तीसरे प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 6th रैंक
शिक्षा
IAS Vanshika Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 03:31 pm

Hindi News / Education News / Success Story: पिता का साया उठा और शरीर ने साथ छोड़ा, IIT ग्रेजुएट मानवेंद्र पहले प्रयास में ही बने IES अफसर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ये है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा, टॉप 10 में 3 भारतीय लैंग्वेज, पड़ोसी देश दूसरे नंबर पर

Most Spoken Language In The World
शिक्षा

मई में होगी CUET UG 2026 परीक्षा, आवेदन से पहले सुधार लें डाक्यूमेंट्स, NTA ने जारी की नई एडवाइजरी

CUET UG 2026
शिक्षा

NABARD Young Professional Programme 2025: युवाओं के लिए सरकारी संस्थान में काम करने का मौका, जान लें चयन और आवेदन प्रक्रिया

NABARD Young Professional Programme 2025
शिक्षा

IIT से कर पाएंगे B.Ed कोर्स, बीएससी के साथ टीचर बनने की तैयारी, जान लें कोर्स डिटेल्स

IIT Dhanbad BSc BEd integrated course
शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर: सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं

सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.