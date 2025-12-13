IPS Officer Mithun Kumar Success Story: चार बार असफल होने के बाद मिली सफलता, जानिए क्लास का बैकबेंचर कैसे बना आईपीएस अधिकारी

IPS Officer Mithun Kumar Success Story: अक्सर हमारे स्कूल और कॉलेज के दिनों में यह धारणा बनाई जाती है कि, एक बड़ा ऑफिसर बनने का सपना केवल होशियार, होनहार और क्लास की सबसे पहली बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं। लेकिन कर्नाटक के आईपीएस ऑफिसर ने इस स्टीरियोटाइप को गलत साबित कर दिया।



यह कहानी मिथुन कुमार की है, जो 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और कर्नाटक कैडर से आते हैं। मिथुन बताते हैं कि, वह स्कूल के दिनों से ही एक एवरेज स्टूडेंट और 'बैकबेंचर' थे। आखिरकार चार बार असफल होने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी (UPSC) एग्जाम में 130वीं रैंक हासिल की।