School Assembly News Headlines, Dec 13 2025: IndiGo मामले में DGCA ने की एक और कार्रवाई, देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 13, 2025: आज के न्यूज में देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन, Indigo मामले में DGCA की एक और कार्रवाई,आंध्र प्रदेश में बस हादसा सहित कई अन्य खबरें शामिल हैं।

भारत

Anurag Animesh

Dec 13, 2025

School Assembly News Headlines, Dec 13 2025

Today School Assembly News Headlines (13 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।

Today School Assembly News Headlines, 13 December 2025: देश की जरुरी खबर

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में खाई में जा गिरी यात्रियों से भरी बस
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में खाई में जा गिरी बस। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। करीब 35 लोग भद्रचालम मंदिर में दर्शन करके आ रहे थे।

देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे गृह के साथ-साथ कई मंत्रालय यूपीए सरकार में संभाल चुके थे। महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके निजी आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली।

Indigo मामले में DGCA की एक और कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित
Indigo मामले में DGCA ने शुक्रवार को अपने चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। बीते दिनों इंडिगो की भारी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

देश में 2027 में होगी जनगणना, डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया
देश में जनगणना 2027 में होगी। जिसके लिए 11 हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पहली बार जनगणना की यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।

World News Headlines for School Assembly: विदेश की जरुरी खबर

40 मिनट इंतजार के बाद पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ
तुर्कमेनिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए करीब 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। जिसके बाद वो बिना अनुमति के कमरे में घुसने की कोशिश करने लगे।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता Narges Mohammadi को ईरान में किया गया गिरफ्तार
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता नर्गेस मोहम्मदी को हिरासत में ले लिया गया है। 53 वर्षीय नर्गेस मोहम्मदी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले दो दशकों से मानवाधिकार आंदोलन का बड़ा चेहरा रही हैं।

जापान में 6.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए
जापान में शुक्रवार को 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किये गए।
इसको लेकर सुनामी की एडवायजरी जारी कर दी गई है।

Sports Headlines for School Assembly: खेल की जरुरी खबर

भारत पहुंचे फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी
फुटबॉल के महान खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं। भारत में मेस्सी का बहुचर्चित GOAT Tour 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह देश के चार प्रमुख शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा करेंगे।

जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा मैच
इस बात की चर्चा थी कि ICC और जियो हॉटस्टार के बीच की डील खत्म होने जा रही है। लेकिन आईसीसी ने आधिकारिक बयान में इन अफवाहों को सिरे से नकार दिया है।

अंडर 19 मैच में भारत ने यूएई को 234 रनों से हराया
भारतीय अंडर-19 टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में
यूएई को 234 रनों से हरा दिया। वैभव सूर्यंवशी ने शानदार 171रन बनाये।

