School Assembly News Headlines, Dec 13 2025: IndiGo मामले में DGCA ने की एक और कार्रवाई, देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में खाई में जा गिरी यात्रियों से भरी बस

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में खाई में जा गिरी बस। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। करीब 35 लोग भद्रचालम मंदिर में दर्शन करके आ रहे थे।