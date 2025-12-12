एआइएसइसी ने केपीएस-मैग्नेट योजना वापस लेने की मांग की

शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर सरकारी स्कूलों को बंद करने के कदम की आलोचना की और कहा कि यह संविधान और शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के खिलाफ है। वक्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि गांव के स्कूलों को केपीएस-मैग्नेट स्कूल में मिलाने से विशेषकर लड़कियों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होगी।समिति के नेताओं ने कहा कि यह जन-समावेश सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शुरुआत है और सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि वह सरकारी स्कूलों को बचाने के कदम उठाए।