नएपीएचसी, सीएचसीस्थापितकरनेकेलिएसमितिकागठन: गुंडूराव

कुस्तगी विधायक डोड्डनगौड़ा पाटिल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार तालुक अस्पतालों में दिन-रात विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। विभाग में 337 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 250 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पहले ही अनुमति मिल चुकी है। सरकारी कोटा के अंतर्गत अभ्यास पूरी करने वाले चिकित्सकों के लिए एक-वर्ष की अनिवार्य सेवा योजना के तहत 1,500 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग में पहले से स्वीकृत 120 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 100 चिकित्सा अधिकारियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।