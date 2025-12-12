12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बैंगलोर

नएपीएचसी, सीएचसीस्थापितकरनेकेलिएसमितिकागठन: गुंडूराव

सरकारी कोटा के अंतर्गत अभ्यास पूरी करने वाले चिकित्सकों के लिए एक-वर्ष की अनिवार्य सेवा योजना के तहत 1,500 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Dec 12, 2025

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और तालुक अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और फार्मासिस्टों की भर्ती एक महीने के भीतर पूरी कर दी जाएगी।

कुस्तगी विधायक डोड्डनगौड़ा पाटिल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार तालुक अस्पतालों में दिन-रात विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। विभाग में 337 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 250 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पहले ही अनुमति मिल चुकी है। सरकारी कोटा के अंतर्गत अभ्यास पूरी करने वाले चिकित्सकों के लिए एक-वर्ष की अनिवार्य सेवा योजना के तहत 1,500 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग में पहले से स्वीकृत 120 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 100 चिकित्सा अधिकारियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

मंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती से संबंधित उच्च न्यायालय में लंबित मामला भी अंतिम चरण में है तथा शीघ्र हल होने की उम्मीद है। राज्य में करीब 600 स्वास्थ्य सेवाकर्मी, 400 लैब टेक्नीशियन और 400 फार्मासिस्ट की संविदा आधारित भर्ती भी की जा रही है। यह प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी की जाएगी।

Published on:

12 Dec 2025 07:41 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / नएपीएचसी, सीएचसीस्थापितकरनेकेलिएसमितिकागठन: गुंडूराव

राष्ट्रीय
