बैंगलोर

कर्नाटक व मध्यप्रदेश के बीच जैव ऊर्जा सहयोग पर हुई अहम बैठक

मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में जैव ऊर्जा विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कर्नाटक जैव ऊजा विकास बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे वहां लागू जैव ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तृत अध्ययन कर सकें।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 12, 2025

cm mohan yadav

cm mohan yadav(पत्रिका फाइल फोटो)

कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड Karnataka State Bio Energy Development Board के अध्यक्ष एस. इ. सुधींद्र ने गुरुवार को बेंगलूरु एचएएल HAL हवाई अड्डे पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव Mohan Yadav से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मध्यप्रदेश में लागू जैव ऊर्जा नीति और कर्नाटक में प्रस्तावित जैव ऊर्जा नीति व आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दोनों राज्यों में जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार के 2027 तक नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को 30 फीसदी तक बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सुधींद्र ने सुझाव दिया कि आने वाले दिनों में दोनों राज्य मिलकर ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करें, जिनसे बायोब्रिकेट्स, बायोपैलेट्स, बायोडीजल, कम्प्रेस्ड बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैव-ऊर्जा उत्पादन निवेशकों तथा बायोमास आपूर्ति करने वाले किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में जैव ऊर्जा विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कर्नाटक जैव ऊजा विकास बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे वहां लागू जैव ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तृत अध्ययन कर सकें।

इस अवसर पर बोर्ड के प्रबंध निदेशक शिवशंकर एल, परियोजना सलाहकार डॉ. दयानंद जी. एन., तथा अध्यक्ष के सलाहकार निम्मन दीप सिंह, करपुकला गोविंदराजू हरीश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

12 Dec 2025 07:45 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कर्नाटक व मध्यप्रदेश के बीच जैव ऊर्जा सहयोग पर हुई अहम बैठक

