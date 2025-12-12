कर्नाटक व मध्यप्रदेश के बीच जैव ऊर्जा सहयोग पर हुई अहम बैठक

कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड Karnataka State Bio Energy Development Board के अध्यक्ष एस. इ. सुधींद्र ने गुरुवार को बेंगलूरु एचएएल HAL हवाई अड्डे पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव Mohan Yadav से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मध्यप्रदेश में लागू जैव ऊर्जा नीति और कर्नाटक में प्रस्तावित जैव ऊर्जा नीति व आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दोनों राज्यों में जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार के 2027 तक नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को 30 फीसदी तक बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।