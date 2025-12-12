मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए खेल जरूरी

मैसूरु Mysuru में गुरुवार को बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएसएस), बागलकोट की 16वीं इंटर-कॉलेजिएट गेम्स, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स मीट की शुरुआत हुई। चार दिन तक चलने वाला यह आयोजन मैसूरु के बागवानी कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम मैसूरु विश्वविद्यालय के ओवल एथलेटिक्स ग्राउंड में हो रहा है।
मैसूरु विश्वविद्यालय Mysuru University के कुलपति प्रो. एन. के. लोकनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में बहु-विषयक सीखने और समग्र विकास पर बढ़ते जोर के बीच यह खेल महोत्सव खेलों के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसे आयोजन छात्रों को शारीरिक फिटनेस और नियमित शारीरिक गतिविधि की अहमियत समझाते हैं। खेलों में भागीदारी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और दृष्टि विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
दक्षिण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एम.बी. बोरलिंगैया ने कहा कि खेल छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और जीत-हार को समान रूप से स्वीकारने का गुण सिखाते हैं।मैसूरु विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के सी. वेंकटेश ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में खेल मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए जरूरी हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है और खेलों में कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है।
महिला खो-खो विश्व कप विजेता टीम की सदस्य चैत्रा सहित अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग