12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए खेल जरूरी

खेलों में भागीदारी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और दृष्टि विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 12, 2025

मैसूरु Mysuru में गुरुवार को बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएसएस), बागलकोट की 16वीं इंटर-कॉलेजिएट गेम्स, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स मीट की शुरुआत हुई। चार दिन तक चलने वाला यह आयोजन मैसूरु के बागवानी कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम मैसूरु विश्वविद्यालय के ओवल एथलेटिक्स ग्राउंड में हो रहा है।

मैसूरु विश्वविद्यालय Mysuru University के कुलपति प्रो. एन. के. लोकनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में बहु-विषयक सीखने और समग्र विकास पर बढ़ते जोर के बीच यह खेल महोत्सव खेलों के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसे आयोजन छात्रों को शारीरिक फिटनेस और नियमित शारीरिक गतिविधि की अहमियत समझाते हैं। खेलों में भागीदारी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और दृष्टि विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

दक्षिण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एम.बी. बोरलिंगैया ने कहा कि खेल छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और जीत-हार को समान रूप से स्वीकारने का गुण सिखाते हैं।मैसूरु विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के सी. वेंकटेश ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में खेल मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए जरूरी हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है और खेलों में कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है।

महिला खो-खो विश्व कप विजेता टीम की सदस्य चैत्रा सहित अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए खेल जरूरी

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

कर्नाटक व मध्यप्रदेश के बीच जैव ऊर्जा सहयोग पर हुई अहम बैठक

cm mohan yadav
बैंगलोर

नएपीएचसी, सीएचसीस्थापितकरनेकेलिएसमितिकागठन: गुंडूराव

बैंगलोर

एआइएसइसी ने केपीएस-मैग्नेट योजना वापस लेने की मांग की

बैंगलोर

सरकारी सहायता प्राप्त पीयू कॉलेजों में 1.33 लाख से ज्यादा सीटें खाली

बैंगलोर

शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

DK शिवकुमार
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.