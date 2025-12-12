मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए खेल जरूरी

मैसूरु विश्वविद्यालय Mysuru University के कुलपति प्रो. एन. के. लोकनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में बहु-विषयक सीखने और समग्र विकास पर बढ़ते जोर के बीच यह खेल महोत्सव खेलों के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसे आयोजन छात्रों को शारीरिक फिटनेस और नियमित शारीरिक गतिविधि की अहमियत समझाते हैं। खेलों में भागीदारी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और दृष्टि विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।