सरकारी सहायता प्राप्त पीयू कॉलेजों में 1.33 लाख से ज्यादा सीटें खाली

शिक्षक भर्ती पर जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 5,267 और अन्य जिलों में 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षक कमी को पूरा करने के लिए 43,526 अतिथि शिक्षक और 5,508 अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं ली जा रही हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सरकारी स्कूल को कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) के रूप में उन्नत किया जाएगा, जहां प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। राज्य में वर्तमान में 309 केपीएस संचालित हैं, जबकि 900 और स्कूलों को केपीएस में अपग्रेड किया जा रहा है।मंत्री ने बताया कि 2022 से 2024 के बीच 375 निजी स्कूलों ने राज्य पाठ्यक्रम छोड़कर सीबीएसइ पाठ्यक्रम अपनाया है।