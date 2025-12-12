Jaipur: प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्कर में स्कूलों में परीक्षा की तैयारियां अधूरी, सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण बढ़ा बच्चों में मानसिक तनाव

Photo: Patrika
RPSC की ओर से जयपुर के सरकारी स्कूलों में 20 दिसंबर तक सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है, इसके चलते जिन स्कूलों में केंद्र है, वहां बच्चों को छुट्टी की जा रही है। 20 दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। इसके बाद 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश भी रहेंगे।
वहीं, इससे पहले नवंबर में शिक्षक SIR में व्यस्त रहे हैं इसके चलते स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों के कोर्स पर संकट आ गया है। कारण है कि शिक्षा विभाग पहली बार इस सत्र एक महीने पहले परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं एक महीने आयोजित की गई। पहले फरवरी में शुरू होंगी। सवाल है कि सिलेबस पूरा हुए बिना ही बच्चे परीक्षाएं कैसे देंगे।
एक स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार स्कूलों में लगातार छुट्टी के चलते अब अभिभावक भी विरोध करने लगे हैं। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के कारण अभिभावक टीसी ले जाने तक की बात कहने लगे हैं। प्रिंसिपल के अनुसार स्कूल के अधिकतर शिक्षक SIR में लगे थे। यह समय सिलेबस रिविजन का होता है, लेकिन स्कूलों में सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ।
स्कूलों में पढ़ाई चौपट हो रही है। बच्चों की कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में बच्चे मानसिक तनाव में हैं। विभाग को सिलेबस में कटौती करनी चाहिए, ताकि बच्चे कम सिलेबस में से वार्षिक परीक्षाएं दे सकें।
-विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नया सत्र शुरू करने जा रहा है। इसके लिए वर्तमान सत्र को समय से पहले खत्म करने जा रहा है। इसके चलते परीक्षाओं का आयोजन भी एक महीने पहले होगा। इस बीच बच्चों का कोर्स पूरा करने को लेकर मानसिक तनाव में आ गए हैं। बच्चों को पढ़ाई का दवाब बढ़ रहा है।
