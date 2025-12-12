Jaipur: प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्कर में स्कूलों में परीक्षा की तैयारियां अधूरी, सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण बढ़ा बच्चों में मानसिक तनाव

वहीं, इससे पहले नवंबर में शिक्षक SIR में व्यस्त रहे हैं इसके चलते स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों के कोर्स पर संकट आ गया है। कारण है कि शिक्षा विभाग पहली बार इस सत्र एक महीने पहले परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं एक महीने आयोजित की गई। पहले फरवरी में शुरू होंगी। सवाल है कि सिलेबस पूरा हुए बिना ही बच्चे परीक्षाएं कैसे देंगे।