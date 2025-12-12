IT Raid in Jaipur: स्कूल में मिली अकूत संपत्ति, आईटी अधिकारियों के पहुंचते ही मचा हड़कंप, 6 ठिकानों से 4 करोड़ जब्त

गौरतलब है कि यह समूह जयपुर के बड़े व्यापारिक घरानों में गिना जाता है, इसका मुख्य कारोबार रियल एस्टेट और एजुकेशन का है। आयकर विभाग की टीम रियल एस्टेट सौदों में टैक्स चोरी और स्कूलों के माध्यम से आय छिपाने के एंगल से जांच कर रही है। यह कार्रवाई पूरी गोपनीयता के साथ की जा रही है।