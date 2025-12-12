जयपुर। दूदू विधायक व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दूदू के नरैना के 71 गांवों में पेयजल परियोजनाओं के रख-रखाव के नाम पर 92 लाख रुपए का भुगतान उठाने वाली फर्म के गड़बड़झाले की जांच कराई। अब जांच पर जलदाय विभाग के अफसरों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जलदाय सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा से कराई जांच रिपोर्ट में माना गया कि फर्म ने एक कर्मचारी तैनात किया और 35 कर्मचारियों का भुगतान उठाया। अब उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई इस जांच पर जलदाय अधिकारियों ने सवाल उठाए है और जयपुर ग्रामीण अधीक्षण अभियंता हिमांशु मील ने सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा को ही नोटिस देकर जवाब मांगा है।