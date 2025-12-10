Jal Jeevan Mission: बड़ी सौगात, राजस्थान में नौनेरा वृहद और परवन-अकावद पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी

Rural Water Distribution: जयपुर. राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन-अकावद पेयजल परियोजना को मंजूरी प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी कर दिए हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 5 हजार 184 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिनसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।