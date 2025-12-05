Urban Governance: शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान को तैयार राज्य सरकार, 17–24 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

शासन सचिव रवि जैन ने सभी निकायों को पूर्व तैयारी मजबूत रखने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रमुख एवं फॉलोअप शिविरों में पट्टों से जुड़े 39,800 प्रकरण तथा भूमि व कर मामलों से संबंधित कुल 20,888 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण के 43,269 मामलों तथा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4,977 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई थी।