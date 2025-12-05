किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 56 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (26 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 56 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

शोरगुल मचाती जन्मदिन की टोपी

पलक थाकरे, उम्र 11 वर्ष

एक छोटे से शहर में रिया और अर्णव नाम के दो चंचल बच्चे रहते थे। रिया थोड़ी जिद्दी थी और अर्णव बहुत ही शरारती। आज उनका सबसे प्यारे दोस्त साहिल का जन्मदिन था। वे पार्टी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रिया ने एक नारंगी रंग का फ्रॉक और अपने सिर पर एक मजेदार टोपी पहनी हुई थी। वह उस टोपी को सबसे अच्छा मानती थी और चाहती थी कि पार्टी में सबकी नजर पर रहे। वहीं, अर्णव ने अपनी गुलाबी स्वेटशर्ट और नीले शॉर्ट्स के साथ एक छोटी-सी टोपी पहनी थी। अर्णव का ध्यान टोपी पर कम और जोरदार आवाज निकालने वाली तुरही (पिपोरा) पर ज़्यादा था। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले, दोनों जमीन पर रखे पार्टी के सामान, जैसे एक बड़ी टोपी, कुछ छोटे उपहार और तुरही के पास खड़े थे। अर्णव ने अपनी तुरही ली और सोचा कि क्यों न रिया को थोड़ा चिढ़ाया जाए। "पों! पों!" करते हुए अर्णव ने रिया के कान के पास जोर से तुरही बजाई। रिया, जो पहले से ही अपनी टोपी को ठीक कर रही थी, अचानक इस ज़ोरदार आवाज से चौंक गई। वह तुरंत अर्णव की ओर मुड़ी और अपने कान पर हाथ रखकर चिल्लाई, "अर्णव! यह क्या है! कितनी ज़ोर की आवाज़ है! मुझे लगा मेरे कान का पर्दा फट जाएगा!" अर्णव शरारत भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। उसने फिर से तुरही बजाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिया ने उसे पहले ही पकड़ लिया। दोनों शोरगुल और हंसी-मजाक में उलझ गए। तभी, साहिल की मां आईं और बोलीं, "अरे मेरे शरारती बच्चों! पार्टी के लिए इतनी बेचैनी? जन्मदिन का केक आ गया है! चलो, अब यह शोरगुल छोड़ो और अंदर आकर मजा करो!" रिया और अर्णव दोनों ही एक-दूसरे को देखकर हँसे और तुरंत सारे खेल-सामान छोड़कर केक की ओर भागे। उन्हें पता था कि असली मज़ा अब शुरू होने वाला था, जहाँ वे दोनों मिलकर ढेर सारी मस्ती करने वाले थे।