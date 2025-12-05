रोजाना दौड़ रहे लांजी से हैदराबाद के लिए अवैध चौपहिया वाहन

जिले में दमोह, सालेटेकरी, लांजी से हैदराबाद के लिए चलने वाली बसों एवं चौपहियां वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इसकों लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमले के कार्रवाई न किए जाने से शासन को लगातार टैक्स का नुकसान हो रहा है। इस रूट पर चलने वाली बसों की वर्तमान में इतनी प्रतिस्पर्धा है, कि पिछले कुछ वर्षों में इस रूट पर चलने वाली बसों की बाढ़ सी आ गई है। दूसरे राज्यों की बसों को किराए के अनुबंध पर लाकर चलाने से इस मार्ग पर शाम को 4 से 7 बजे के बीच हर दस मिनट में एक बस आसानी से मिल जाती है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में सब्जियों के रेट में सवारी ठूंस ठूंस कर ढोई जा रही है। वहीं सवारी न मिलने पर कभी भी बस का सफर रोक दिया जाता है।