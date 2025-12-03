बालाघाट-सिवनी हाइवे पर दो घंटे तक थमे रहे वाहनों के पहिए

चुनावी वादे अनुसार धान का समर्थन मूल्य 31 सौ रुपए किए जाने, 24 घंटे बिजली सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों का बुधवार को आक्रोश भडक़ उठा। जिन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लालबर्रा में ट्रैक्टर रैली निकाल गांधी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। बालाघाट-सिवनी नेशनल हाइवे पर थाने के सामने चक्काजाम आंदोलन किया। करीब दो घंटे चले इस आंदोलन के दौरान बालाघाट सिवनी के बीच यात्री बसों के अलावा सभी बड़े वाहनों का आवागन बाधित रहा। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी पहुंचे। जिन्होंने किसानों की मांगों से शासन को अवगत कराने सहित स्थानीय स्तर की मांगों के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया। तब कही जाकर किसान माने और चक्का जाम आंदोलन को विराम दिया।

पूरे आंदोलन के दौरान लालबर्रा बस स्टैंड, थाना परिसर आदि क्षेत्रों में गहमा-गहमा व तनाव का माहौल रहा। सुरक्षा के लिहाज से वज्र वाहन के साथ करीब पांच थानों का पुलिस बल तैनात रहा।