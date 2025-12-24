24 दिसंबर 2025,

बालाघाट

आज क्रिसमस पर प्रभू यीशु की होगी विशेष आराधना

हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस पर्व

बालाघाट

Mukesh Yadav

Dec 24, 2025

हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस पर्व

हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस पर्व

इसाई धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख पर्व क्रिसमस गुरुवार 25 दिसंबर को जिलेभर में श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे से मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित तहसीलों और ग्रामीण अंचलों में स्थित चर्चों में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्रिसमस पर चर्चों को आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर विशेष आराधना, प्रार्थना सभाएं, भजन-कीर्तन, गीत-संगीत एवं नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस पर इसाई समाज के लोग चर्च पहुंचकर सामूहिक रूप से प्रभू यीशु की विशेष आराधना करेंगे। एक-दूसरे को शुभकामनाएं देगें। क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों का समापन नववर्ष 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

बताया गया कि इस पर्व की खुशियां करीब 15 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती हैं। इसाई समाज के लोग एक-दूसरे के घर जाकर कैरोल सिंगिंग कर रहे हैं। और प्रभू यीशु के आगमन का संदेश घर-घर पहुंचाया जा रहा हैं। यह परंपरा जिले में भी उत्साह पूर्वक निभाई जा रही है। खुशियों और आशा के प्रतीक माने जाने वाले क्रिसमस ट्री को विशेष रूप से सजाया गया है। गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजा कर आकर्षक लाइटिंग की गई है। पूर्व संध्या पर बुधवार को चर्चों में विशेष कार्यक्रम हुए। सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार वितरित किए। सांता क्लॉज से उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जिलेभर में क्रिसमस पर्व प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

24 Dec 2025 07:06 pm

बालाघाट

