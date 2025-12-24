आज क्रिसमस पर प्रभू यीशु की होगी विशेष आराधना

बताया गया कि इस पर्व की खुशियां करीब 15 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती हैं। इसाई समाज के लोग एक-दूसरे के घर जाकर कैरोल सिंगिंग कर रहे हैं। और प्रभू यीशु के आगमन का संदेश घर-घर पहुंचाया जा रहा हैं। यह परंपरा जिले में भी उत्साह पूर्वक निभाई जा रही है। खुशियों और आशा के प्रतीक माने जाने वाले क्रिसमस ट्री को विशेष रूप से सजाया गया है। गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजा कर आकर्षक लाइटिंग की गई है। पूर्व संध्या पर बुधवार को चर्चों में विशेष कार्यक्रम हुए। सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार वितरित किए। सांता क्लॉज से उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जिलेभर में क्रिसमस पर्व प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।