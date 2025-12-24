देवास, उज्जैन, बैतूल, दमोह, नरसिंहपुर, बड़वानी ने जीते मैच

इंटर स्टेट हॉकी टूनामेंट के पहले दिन 6 मैच खेले गए। पहला मैच देवास व कटनी के बीच खेला गया। इसमें देवास 4-1 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच सतना व उज्जैन के बीच खेला गया। उज्जैन के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 11-0 गोल से एकतरफा मैच जीता। तीसरा मैच बैतूल व छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। इसमें बैतूल 9-0 गोल से विजयी हुई। चौथा मैच दमोह व अनूपपुर के बीच खेला गया। इसमें दमोह 9-1 गोल से विजयी हुई। वहीं पांचवा मैच नरसिंहपुर बनाम शाजापुर के बीच खेला गया। इसमें नरसिंहपुर 5-4 गोल से विजयी रही। ये मैच रोमांचक हुआ और दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का नजारा दिखाया। अंतिम छटवां मैच नीमज व बड़वानी के बीच खेला गया। इसमें बड़वानी टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते 4-1 गोल से जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 5 मैच खेले जाएंगे।