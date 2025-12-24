24 दिसंबर 2025,

बुधवार

बालाघाट

देवास, उज्जैन, बैतूल, दमोह, नरसिंहपुर, बड़वानी ने जीते मैच

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, खेले गए 6 मैच

2 min read
बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 24, 2025

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, खेले गए 6 मैच

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, खेले गए 6 मैच

स्व रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ प्रशासन के सहयोग से बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट करवा रहा है। गुरूवार को भव्य शुभारंभ स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में किया गया। टूर्नामेंट का समापन 31 जनवरी को किया जाएगा। शुभारंभ मैच देवास व कटनी के बीच खेला गया। इसमें देवास 4-1 गोल से विजयी हुई। मैच के दौरान अतिथि के प्रमुख रूप में पूर्व नपाध्यक्ष रमेश रंगलानी, क्लब अध्यक्ष किरणभाई त्रिवेदी, अभय सेठिया, ऋषभदास वैद्य, हॉकी मप्र के उपाध्यक्ष विजय वर्मा, पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉ अशोक मराठे, डेनियल लेवी, राधेलाल दौने सहित अन्य उपस्थित रहे। पहले दिन 6 मैच खेले गए। इनमें देवास, उज्जैन, बैतूल, दमोह, नरसिंहपुर, बड़वानी की टीम ने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट में प्रदेश की करीब 40 टीमें भाग ले रही है। अब तक करीब 20 टीमें पहुंच चुकी हैं। मैच सुबह से ही खेले जा रहे हंै।

इनके बीच हुआ मैच

इंटर स्टेट हॉकी टूनामेंट के पहले दिन 6 मैच खेले गए। पहला मैच देवास व कटनी के बीच खेला गया। इसमें देवास 4-1 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच सतना व उज्जैन के बीच खेला गया। उज्जैन के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 11-0 गोल से एकतरफा मैच जीता। तीसरा मैच बैतूल व छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। इसमें बैतूल 9-0 गोल से विजयी हुई। चौथा मैच दमोह व अनूपपुर के बीच खेला गया। इसमें दमोह 9-1 गोल से विजयी हुई। वहीं पांचवा मैच नरसिंहपुर बनाम शाजापुर के बीच खेला गया। इसमें नरसिंहपुर 5-4 गोल से विजयी रही। ये मैच रोमांचक हुआ और दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का नजारा दिखाया। अंतिम छटवां मैच नीमज व बड़वानी के बीच खेला गया। इसमें बड़वानी टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते 4-1 गोल से जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 5 मैच खेले जाएंगे।

मैच के सफल संचालन में वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य, राजेश सेवईवार, वामन उके, तुषार मानकर, मकरंद अंधारे, फिरोज खान, सुधांशु तिवारी, रमेश उके, सत्यम वर्मा सहित अन्य का सहयोग रहा।

24 Dec 2025 07:02 pm

बालाघाट

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

