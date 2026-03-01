1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

ईरानी गैंग ने वारासिवनी में महिला से की थी जेवर व मोबाइल की ठगी

बालाघाट. वारासिवनी नगर के फव्वारा चौक के पास सब्जी बेचने वाली वार्ड नंबर 15 निवासी विद्या ठाकरे से सोने के जेवर व मोबाइल की ठगी करने वाला आरोपी महिला-पुरुष ईरानी गैंग के सदस्य है। पुलिस ने दोनों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से ठगी के जेवर व घटना को अंजाम देने के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Mar 01, 2026

पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, अपराध में प्रयोग किया गया कार भी जब्त

पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, अपराध में प्रयोग किया गया कार भी जब्त

बालाघाट. वारासिवनी नगर के फव्वारा चौक के पास सब्जी बेचने वाली वार्ड नंबर 15 निवासी विद्या ठाकरे से सोने के जेवर व मोबाइल की ठगी करने वाला आरोपी महिला-पुरुष ईरानी गैंग के सदस्य है। पुलिस ने दोनों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से ठगी के जेवर व घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया कार जब्त किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में पति-पत्नी है। दोनों के खिलाफ पूर्व में महाराष्ट्र रा’य के अलग-अलग थानों में अपराध दर्ज है।

एसडीओपी वारासिवनी अभिषेक चौधरी ने बताया कि घटना के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। बालाघाट से नागपुर तक करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच कर लगभग 200 किमी तक आरोपियों का पीछा किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान कर पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी लूट, डकैती व चोरी के मामले महाराष्ट्र रा’य में दर्ज है। आरोपियों ने जिले में कहीं और किसी घटना को अंजाम दिया है। इसका पता लगाया जा रहा है, जररूत पड़ी तो रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी।

ऐसे पकड़े गए आरोपी

एसडीओपी चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही नेहरू चौक सहित शहर व हाईवे के कैमरों की फुटेज खंगाली गई। लगातार ट्रैकिंग करते हुए बालाघाट, कटंगी होकर नागपुर तक आरोपियों के लोकेशन चिन्हित किए गए। उनकी पहचान नादिर जैदी व जैनब जैदी निवासी हुडको कॉलोनी जरीपटका नागपुर के रूप में हुई है। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर वारासिवनी लाया गया।

यह है घटना

गौरतलब है कि वार्ड नम्बर 15 निवासी विद्या ठाकरे सब्जी बेचती है। वह प्रतिदिन की तरह 2& फरवरी को दुकान बंद करने के बाद सायं करीब आठ बजे घर लौट रही थी। अभी वह फव्वारा चौक के पास पहंची थी कि एक पुरुष व महिला ने उनसे डॉक्टर का पता पूछा और बातचीत में उलझा लिया। इसके बाद उनके 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के जेवर 22 हजार रुपए की मोबाइल ठग कर फरार हो गए। उनकी रिपोर्ट पर थाना वारासिवनी में धारा &18(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 07:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / ईरानी गैंग ने वारासिवनी में महिला से की थी जेवर व मोबाइल की ठगी

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोनल सदस्य की मांग पर महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, जल्द आएंगे बालाघाट

जोनल सदस्य की मांग पर महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, जल्द आएंगे बालाघाट
बालाघाट

जन अभियान परिषद सोनझरा में संगोष्ठी कर नशा मुक्ति अभियान

जन अभियान परिषद सोनझरा में संगोष्ठी कर नशा मुक्ति अभियान
बालाघाट

MP की ‘नई रेल लाइन’ को दोहरीकरण की मंजूरी मिली, 5 हजार करोड़ होगी लागत

gondia jabalpur rail line
बालाघाट

सीबीएसई 10वीं बोर्ड के 45 परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में - स्कूल प्रबंधन ने मानी गलती, अगामी समय में सुधरवाने का दिया आश्वासन

सीबीएसई 10वीं बोर्ड के 45 परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में - स्कूल प्रबंधन ने मानी गलती, अगामी समय में सुधरवाने का दिया आश्वासन
बालाघाट

अति नक्सल प्रभावित चुक्काटोला व पंडरापानी में अवैध खनन का आरोप - ग्रामीण बोले, खनन के बाद हादसे को निमंत्रण दे रहे गड्ढे

अति नक्सल प्रभावित चुक्काटोला व पंडरापानी में अवैध खनन का आरोप - ग्रामीण बोले, खनन के बाद हादसे को निमंत्रण दे रहे गड्ढे
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.