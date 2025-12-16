एमपी में पकड़ाया सबसे बड़ा नक्सली डंप, आधुनिक हथियार-विस्फोटक समेत लाखों रुपए जमीन में गढ़े मिले

उस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा था कि, 42 दिनों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में ऐतिहासिक रूप से 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश की धरती से पुलिस अधिकारी - कर्मचारियों के अदम्य साहस और बलिदान से बालाघाट से लाल सलाम को 11 दिसंबर को आखरी सलाम कर दिया है।