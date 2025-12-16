16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में पकड़ाया सबसे बड़ा नक्सली डंप, आधुनिक हथियार-विस्फोटक समेत लाखों रुपए जमीन में गढ़े मिले

Naxalite Arms Dump Uncovered : बालाघाट में जारी एंटी नक्सल मूवमेंट के बीच पहली बार इतनी भारी मात्रा में नक्सली डंप मिला है। जमीन में छिपे मिले आधुनिक हथियार, विस्फोटक और लाखों रुपए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने ये जखीरा बरामद किया है।

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 16, 2025

Naxalite Arms Dump Uncovered

Photo Source- Patrika

Naxalite Arms Dump Uncovered :मध्य प्रदेश के बालाघाट में चल रहे एंटी नक्सल मूवमेंट की कार्रवाई के बीच पुलिस को नक्सलियों द्वारा किया गया अबतक का सबसे बड़ा डंप हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि, सरेंडर करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर ये नक्सली डंप बरामद हुआ है।

जंगल में अलग-अलग जगहों पर जमीन में आधुनिक हथियार, विस्फोटक और नगद रुपए छिपाकर रखे गए थे। इनमें सेमीऑटोमैटिक रायफल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे कई हथियार मिले हैं।

आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद

बालाघाट में पिछले दिनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस को ये नक्सली डंप बरामद करने में कामियाबी मिली है। पुलिस ने सेमीऑटोमैटिक रायफल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे अन्य हथियार बरामद किये हैं।

बॉक्स में छिपे रखे मिले लाखों रूपए

इसके अलावा मेडिकल किट, बारूद, विस्फोटक जैसी सामग्री भी जब्त की है। साथ ही साथ जमीन में डंप करके रखे गए 11 लाख 57 हजार रुपए केश भी जब्त किए गए हैं।

11 दिसंबर को लिखा गया स्वर्णिम अध्याय

बता दें कि, बीते 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश ने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। सीएम डॉ. मोहन यादव के सामने बालाघाट में आखिरी 2 नक्सली, जिनमें दीपक उइके और रोहित ने भी सरेंडर कर दिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य बन गया।

'बालाघाट से लाल सलाम को आखरी सलाम'- सीएम मोहन

उस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा था कि, 42 दिनों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में ऐतिहासिक रूप से 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश की धरती से पुलिस अधिकारी - कर्मचारियों के अदम्य साहस और बलिदान से बालाघाट से लाल सलाम को 11 दिसंबर को आखरी सलाम कर दिया है।

ये भी पढ़ें

भोपाल में ‘धुरंधर’ के शो में हुआ हंगामा, बीच में रोकनी पड़ी फिल्म, देखें वीडियो
भोपाल
Bhopal News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 08:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में पकड़ाया सबसे बड़ा नक्सली डंप, आधुनिक हथियार-विस्फोटक समेत लाखों रुपए जमीन में गढ़े मिले

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डंपिग यार्ड में नियमों का पालन न कर पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति

डंपिग यार्ड में नियमों का पालन न कर पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति
बालाघाट

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे गंभीर सवाल-

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे गंभीर सवाल-
बालाघाट

लगातार सामने आ रहे मौत के मामले, सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल

लगातार सामने आ रहे मौत के मामले, सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल
बालाघाट

रहवासियों को कुछ हद तक मिली राहत, लेकिन अब भी भीड़ और धक्का मुक्की से नहीं मिली निजात अब भी और सेंटर शुरू करवाए जाने की दरकार 77 पंचायतों के हजारों लोगों की अपेक्षा कम पड़ रही आधार सेंटर की संख्या तीन-तीन दिन चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा अपडेशन कार्य

लालबार्रा में बढ़ाई गईं आधार सेंटर की संख्या-
बालाघाट

प्रदेश से लाल आतंक का सफाया, मुख्यमंत्री बोले स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन

बालाघाट के आखिरी नक्सली ने साथी के साथ किया सरेंडर
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.