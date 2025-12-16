एमपी में पकड़ाया सबसे बड़ा नक्सली डंप, आधुनिक हथियार-विस्फोटक समेत लाखों रुपए जमीन में गढ़े मिले

Photo Source- Patrika
Naxalite Arms Dump Uncovered :मध्य प्रदेश के बालाघाट में चल रहे एंटी नक्सल मूवमेंट की कार्रवाई के बीच पुलिस को नक्सलियों द्वारा किया गया अबतक का सबसे बड़ा डंप हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि, सरेंडर करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर ये नक्सली डंप बरामद हुआ है।
जंगल में अलग-अलग जगहों पर जमीन में आधुनिक हथियार, विस्फोटक और नगद रुपए छिपाकर रखे गए थे। इनमें सेमीऑटोमैटिक रायफल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे कई हथियार मिले हैं।
बालाघाट में पिछले दिनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस को ये नक्सली डंप बरामद करने में कामियाबी मिली है। पुलिस ने सेमीऑटोमैटिक रायफल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे अन्य हथियार बरामद किये हैं।
इसके अलावा मेडिकल किट, बारूद, विस्फोटक जैसी सामग्री भी जब्त की है। साथ ही साथ जमीन में डंप करके रखे गए 11 लाख 57 हजार रुपए केश भी जब्त किए गए हैं।
बता दें कि, बीते 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश ने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। सीएम डॉ. मोहन यादव के सामने बालाघाट में आखिरी 2 नक्सली, जिनमें दीपक उइके और रोहित ने भी सरेंडर कर दिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य बन गया।
उस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा था कि, 42 दिनों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में ऐतिहासिक रूप से 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश की धरती से पुलिस अधिकारी - कर्मचारियों के अदम्य साहस और बलिदान से बालाघाट से लाल सलाम को 11 दिसंबर को आखरी सलाम कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग